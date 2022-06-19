Гомельский заявил, что не завидует новому главному тренеру ЦСКА Райковичу

Российский комментатор Владимир Гомельский прокомментировал назначение Эмиля Райковича новым главным тренером ЦСКА.

«Для македонца это вызов. Он никогда ранее не работал в клубе, который ставит перед собой цель выиграть в каждой конкретной игре. У него сейчас, с одной стороны, проблемы селекции, а с другой — собственной психологии. Он тренер среднего поколения, согласился, подписал контракт. А теперь пришло понимание, какой результат от него ждут и какими средствами он располагает для его достижения. И я ему не завидую», — приводит RT слова Гомельского.

Райкович возглавил ЦСКА 17 июня. Контракт с 43-летним македонским специалистом подписан до окончания сезона-2023/24. Специалист уже работал с клубами Единой лиги ВТБ: с 2018 по 2021 год — в «Астане», а с 2021-го по нынешний год тренировал саратовский «Автодор», с которым занял шестое место по итогам минувшего сезона.

Предыдущим главным тренером ЦСКА был Димитрис Итудис, который возглавлял команду с 2014 года. Сегодня, 19 июня грек подписал контракт с турецким «Фенербахче».