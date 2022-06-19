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Сегодня, 15:15

Гомельский заявил, что не завидует новому главному тренеру ЦСКА Райковичу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский комментатор Владимир Гомельский прокомментировал назначение Эмиля Райковича новым главным тренером ЦСКА.

«Для македонца это вызов. Он никогда ранее не работал в клубе, который ставит перед собой цель выиграть в каждой конкретной игре. У него сейчас, с одной стороны, проблемы селекции, а с другой — собственной психологии. Он тренер среднего поколения, согласился, подписал контракт. А теперь пришло понимание, какой результат от него ждут и какими средствами он располагает для его достижения. И я ему не завидую», — приводит RT слова Гомельского.

Райкович возглавил ЦСКА 17 июня. Контракт с 43-летним македонским специалистом подписан до окончания сезона-2023/24. Специалист уже работал с клубами Единой лиги ВТБ: с 2018 по 2021 год — в «Астане», а с 2021-го по нынешний год тренировал саратовский «Автодор», с которым занял шестое место по итогам минувшего сезона.

Предыдущим главным тренером ЦСКА был Димитрис Итудис, который возглавлял команду с 2014 года. Сегодня, 19 июня грек подписал контракт с турецким «Фенербахче».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1016356-gomelskii-raikovich-cska-basketbol
БК ЦСКА
Эмиль Райкович
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