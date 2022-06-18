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Источник: форвард УНИКСа Хезонья близок к переходу в «Партизан»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард УНИКСа Марио Хезонья близок к переходу в «Партизан», пишет журналист Sportando Алессандро Магги.

В нынешнем сезоне игрок провел 28 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 18,5 очка, 7,5 подбора, 3,3 передачи и 2,0 перехвата.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона договорился о двухлетнем контракте с мадридским «Реалом».

До УНИКСа Хезонья пять лет выступал в НБА (2015-2020) и провел один сезон в греческом «Панатинаикосе».

БК Партизан
БК УНИКС
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