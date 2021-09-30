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Браун, Микки и Лундберг вошли в команду недели в Единой лиге ВТБ

02:57

Единая лига ВТБ назвала символическую сборную первой недели регулярного чемпионата. Сезон-2021/22 стартовал 23 сентября.

В пятерку вошли Габриэль Лундберг (ЦСКА), Лоренцо Браун (УНИКС), Джордан Мики («Зенит»), Джон Браун (УНИКС) и Никола Милутинов (ЦСКА).

На данный момент в таблице лидирует «Зенит», УНИКС и ЦСКА занимают второе и третье места соответственно.

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Евгений Козинов все материалы автора

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