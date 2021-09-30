После ввода QR-кодов в Пермском крае на матчах «Пармы» возможны аншлаги

С 4 октября в Пермском крае вводится система QR-кодов при посещении культурных и спортивных мероприятий. Одновременно с этим с условием соблюдения QR-фильтра снимается ограничение по заполняемости зрительных залов и трибун при организации мероприятий в сфере культуры и спорта.

Таким образом, попасть на матч Единой Лиги ВТБ в Перми с участием «Пармы» можно будет при покупке билета и предъявлении QR-кода. Об этом же в эфире телеканала Россия 24 заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин:

«Если ты хочешь посмотреть игру любимой команды — баскетбольной или футбольной, — сделай прививку, получи QR-код и приходи на спортивное мероприятие».

Отметим, что «Парма» стала первым клубом — участником Единой лиги, на чьи матчи будет отменено ограничение по заполняемости трибун. Таким образом, в сезоне-2020/21 пермский клуб при соблюдении условий QR-фильтров, сможет собрать аншлаг в ДС «Молот».