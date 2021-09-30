После ввода QR-кодов в Пермском крае на матчах «Пармы» возможны аншлаги
С 4 октября в Пермском крае вводится система QR-кодов при посещении культурных и спортивных мероприятий. Одновременно с этим с условием соблюдения QR-фильтра снимается ограничение по заполняемости зрительных залов и трибун при организации мероприятий в сфере культуры и спорта.
Таким образом, попасть на матч Единой Лиги ВТБ в Перми с участием «Пармы» можно будет при покупке билета и предъявлении QR-кода. Об этом же в эфире телеканала Россия 24 заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин:
«Если ты хочешь посмотреть игру любимой команды — баскетбольной или футбольной, — сделай прививку, получи QR-код и приходи на спортивное мероприятие».
Отметим, что «Парма» стала первым клубом — участником Единой лиги, на чьи матчи будет отменено ограничение по заполняемости трибун. Таким образом, в сезоне-2020/21 пермский клуб при соблюдении условий QR-фильтров, сможет собрать аншлаг в ДС «Молот».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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