И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань»: «Уровень мастерства Хезоньи превзошел сегодня наши ожидания»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» высказался о поражении от УНИКСа в первом матче за бронзу

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал поражение от УНИКСа в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ (75:90).

«Марио Хезонья создал нам проблемы с самых первых минут матча. Безусловно, мы готовились к этому, однако уровень его мастерства превзошел сегодня наши ожидания. У нас был шанс на победу, но мы не забили несколько легких мячей, к тому же показали крайне низкий процент реализации трехочковых. Мы проанализируем ошибки, улучшим концентрацию и защиту. Кроме того, считаю, матчи этой серии — отличная возможность для наших молодых игроков проявить себя», — приводит слова тренера официальный сайт турнира.

Форвард казанцев Марио Хезонья обновил личный рекорд результативности в карьере, набрав в этом матче 36 очков.

Следующий матч серии до трех побед пройдет в Казани 21 мая.