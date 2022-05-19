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Сегодня, 23:01

Велимир Перасович: «Хезонья был сегодня в «огне»

Главный тренер УНИКСа отметил игру Хезоньи в первом матче за бронзу с «Локомотивом-Кубанью»
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубанью» в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ (90:75).

«Сегодняшняя игра очень отличалась от предыдущего матча против «Зенита». «Локо» быстро атакует, чаще играет один в один. Адаптироваться к этому стилю непросто. Кроме того, в составе соперника отличные скореры. За ошибки в защите Мотли и Барфорд наказали нас и забили нам много легких очков. Отмечу Марио Хезонью, который был сегодня в «огне» и переломил ход встречи, однако другим игрокам тоже необходимо защищаться жестче», — приводит слова тренера официальный сайт турнира.

Форвард казанцев Марио Хезонья набрал в этом матче 36 очков, обновив личный рекорд результативности в карьере.

Следующий матч серии до трех побед пройдет в Казани 21 мая.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/mario-hezonya-provodit-luchshij-match-v-karere-uniks-otkryvaet-schet-v-serii-za-3-e-mesto/
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Велимир Перасович
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