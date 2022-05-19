Велимир Перасович: «Хезонья был сегодня в «огне»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубанью» в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ (90:75).

«Сегодняшняя игра очень отличалась от предыдущего матча против «Зенита». «Локо» быстро атакует, чаще играет один в один. Адаптироваться к этому стилю непросто. Кроме того, в составе соперника отличные скореры. За ошибки в защите Мотли и Барфорд наказали нас и забили нам много легких очков. Отмечу Марио Хезонью, который был сегодня в «огне» и переломил ход встречи, однако другим игрокам тоже необходимо защищаться жестче», — приводит слова тренера официальный сайт турнира.

Форвард казанцев Марио Хезонья набрал в этом матче 36 очков, обновив личный рекорд результативности в карьере.

Следующий матч серии до трех побед пройдет в Казани 21 мая.