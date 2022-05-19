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Сегодня, 21:30

36 очков Хезоньи помогли УНИКСу обыграть «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за 3-е место в Единой лиге ВТБ

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ
Иван Торопцев
Корреспондент
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УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 90:75.
Фото БК «Локомотив-Кубань»

УНИКС дома обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за 3-е место в Единой лиге ВТБ — 90:75.

Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Марио Хезонья, набравший 36 очков.

Следующий матч серии до трех побед пройдет в Казани 21 мая. Начало — в 14.30 (мск).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Матч за 3-е место

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 90:75 (23:20, 23:23, 25:21, 19:11)

У: Хезонья (36), Комолов, Браун (оба — 15)

Л: Мотли (27), Барфорд (19), Макколлум (9)

Счет в серии: 1-0

19 мая. Казань. «Баскет-Холл».

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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