36 очков Хезоньи помогли УНИКСу обыграть «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за 3-е место в Единой лиге ВТБ
УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ
УНИКС дома обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за 3-е место в Единой лиге ВТБ — 90:75.
Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Марио Хезонья, набравший 36 очков.
Следующий матч серии до трех побед пройдет в Казани 21 мая. Начало — в 14.30 (мск).
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Матч за 3-е место
УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 90:75 (23:20, 23:23, 25:21, 19:11)
У: Хезонья (36), Комолов, Браун (оба — 15)
Л: Мотли (27), Барфорд (19), Макколлум (9)
Счет в серии: 1-0
19 мая. Казань. «Баскет-Холл».
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