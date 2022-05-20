Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 06:58

Комолов остался доволен поддержкой фанатов на первом матче с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Атакующий защитник УНИКС Артем Комолов после победы над «Локомотивом-Кубанью» в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ (90:75) поблагодарил болельщиков за поддержку. Игра прошла в Казани.

«Поздравляю всех с победой! Мы рады, что открыли счет в серии. Благодарю болельщиков за отличную поддержку — атмосфера на матче сегодня вновь была потрясающей! С завтрашнего дня начинаем готовиться к следующему поединку», — цитирует пресс-служба клуба Комолова.

Второй матч в серии пройдет в Казани в субботу, 21 мая. Начало встречи в 14.30.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=uniks-loko
0
Читайте также
Тутберидзе уехала в США. Грозят ли ей там неприятности по «Закону Родченкова»?
Как будет выглядеть санкционный футбол в России. РПЛ наводит смуту, борется за нарушение спортивного принципа и живет без денег
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань»: «Уровень мастерства Хезоньи превзошел сегодня наши ожидания»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости