Комолов остался доволен поддержкой фанатов на первом матче с «Локомотивом»

Атакующий защитник УНИКС Артем Комолов после победы над «Локомотивом-Кубанью» в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ (90:75) поблагодарил болельщиков за поддержку. Игра прошла в Казани.

«Поздравляю всех с победой! Мы рады, что открыли счет в серии. Благодарю болельщиков за отличную поддержку — атмосфера на матче сегодня вновь была потрясающей! С завтрашнего дня начинаем готовиться к следующему поединку», — цитирует пресс-служба клуба Комолова.

Второй матч в серии пройдет в Казани в субботу, 21 мая. Начало встречи в 14.30.