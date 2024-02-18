Скиппер-Браун выиграл данк-контест на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

В Москве проходит Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. В рамках звездного дня традиционно состоялся данк-контест. Победителем стал Джордан Скиппер-Браун, представляющий «Астану».

Список участников:

Брэндон Гарретт («Автодор»)

Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»)

Евгений Белянков («Енисей»)

Джордан Скиппер-Браун («Астана»)

Матч всех звезд проходит на «ВТБ Арене». Команда, победившая в матче, получит денежный приз 3 миллиона рублей.