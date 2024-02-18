Скиппер-Браун выиграл данк-контест на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
В Москве проходит Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. В рамках звездного дня традиционно состоялся данк-контест. Победителем стал Джордан Скиппер-Браун, представляющий «Астану».
Список участников:
Брэндон Гарретт («Автодор»)
Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»)
Евгений Белянков («Енисей»)
Джордан Скиппер-Браун («Астана»)
Матч всех звезд проходит на «ВТБ Арене». Команда, победившая в матче, получит денежный приз 3 миллиона рублей.
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