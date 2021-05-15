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Определились полуфиналисты плей-офф Единой лиги ВТБ

17:20
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Стали известны пары полуфинала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Последним участником полуфинала стал ЦСКА.

За выход в финал Единой лиги ВТБ московский клуб поспорит с петербургским «Зенитом», в другом полуфинале встретятся краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС.

Серии пройдут до трех побед.

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