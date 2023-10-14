«Самара» обыграла МБА в Единой лиге ВТБ

«Самара» на выезде одержала победу над МБА в матче Единой лиги ВТБ — 77:65.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джастин Роберстон, набравший 17 очков и 5 подборов. Лучшим среди хозяев стал Андрей Лопатин — 15 очков и 5 подборов.

«Самара» после 4 матчей занимает 5 место в Единой лиге ВТБ. МБА идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Самара» — 65:77 (18:21, 16:19, 22:17, 9:20)

14 октября. Москва. «Баскет Холл Москва».