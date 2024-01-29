«Парма» с разницей в 29 очков разгромила «Минск»

«Минск» уступил «Парме» на выезде в домашнем матче Единой лиги ВТБ — 59:88.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник минчан Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 23 очка. У гостей центровой Ричард Соломон заработал 21 балл.

«Минск» занимает последнее, 14-е место, в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, команда проиграла все 25 матчей в сезоне-2023/24. «Парма» идет на пятой строчке с 15 победами и 10 поражениями.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МИНСК (Минск) — «Парма-Пари» (Пермь) — 59:88 (18:20, 11:22, 12:21, 18:25)

29 января. Минск. «Минск-арена».