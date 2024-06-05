«Барселона» работает над возвращением Паскуаля

«Барселона» заинтересована в подписании главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство клуба уже связывалось с 51-летним специалистом. Однако «Барселона» пока не делала ему конкретных предложений.

Отмечается, что препятствием для возвращения Паскуаля в «Барсу» может стать тревожная экономическая ситуация в испанском клубе. «Барселона» может не найти ресурсов для выплачивания зарплаты Паскуалю, который на данный момент является одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

Паскуаль работал в «Барселоне» с 2004 по 2016 год, после чего перебрался в «Панатинаикос». В 2020-м испанец возглавил «Зенит».