Александр Гудумак подписал новый контракт с «Самаром»

Тяжелый форвард и капитан «Самары» Александр Гудумак продолжит выступать за клуб.

Как сообщает пресс-служба самарцев, новый контракт с 30-летним баскетболистом подписан по схеме «1+1».

Гудумак присоединился к «Самаре» летом 2023 года. Всего он сыграл за клуб 44 матча, в которых в среднем набирал 8,5 очка, делал 3,2 подбора и 1,7 передачи.

«Хотелось бы поблагодарить Камо Сергеевича Погосяна и Дражена Анзуловича за оказанное доверие и возможность продолжить играть за «Самару». Очень рад остаться в прекрасном городе с отличной баскетбольной культурой. Приложу максимум усилий для того, чтобы порадовать наших болельщиков яркими победами», — приводит слова Гудумака пресс-служба клуба.