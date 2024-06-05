Пистиолис — о пятом матче финала с УНИКСом: «Ожидаю настоящей схватки»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал о своих ожиданиях от пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Нас ждет очередной матч финальной серии, который снова будет непростым. Надеюсь, на этот раз у нас получится хорошая игра. Ожидаю настоящей схватки», — приводит пресс-служба московского клуба слова Пистиолиса.

Счет в серии до четырех побед на данный момент — 3-1 в пользу армейцев. Пятая игра команд пройдет в среду, 5 июня, в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.