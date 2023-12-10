«Уралмаш» на выезде обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» дома уступил «Уралмашу» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:98.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий саратовчан Доминик Мавра, набравший 26 очков. Центровой екатеринбуржцев Октавиус Эллис набрал 24 очка.

«Уралмаш» занимает 8-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 8 победами и 8 поражениями, «Автодор» с 6 победами и 10 поражениями — на 11-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 87:98 (20:22, 25:24, 26:23, 16:29)

10 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».