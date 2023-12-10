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Сегодня, 17:47

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии Карасева после страшной травмы

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Баскетболист Сергей Карасев
Сергей Карасев.
Фото ПБК ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал состояние форварда Сергея Карасева, который травмировал спину в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:104, ОТ).

«Сергею предстоит отправиться в госпиталь. Он испытывает сильную боль. Будем надеяться, что все будет хорошо», — приводит слова Паскуаля официальный сайт клуба.

30-летний баскетболист получил повреждение во время четвертой четверти игры, упав на спину после столкновения с Самсоном Руженцевым. Карасев покинул паркет на носилках в сопровождении медицинской бригады.

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