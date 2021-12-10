«Енисей» победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
«Енисей» победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 87:80.
Больше всего очков в составе победителей набрал Александер Гудумак (19 очков). У «Астаны» 26 очков набрал Джейлен Барфорд.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» (Нур-Султан) — «Енисей» (Красноярск) — 80:87 ОТ (28:18, 7:16, 21:12, 14:24, 10:17)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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