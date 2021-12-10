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«Енисей» победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

18:45
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«Енисей» победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 87:80.

Больше всего очков в составе победителей набрал Александер Гудумак (19 очков). У «Астаны» 26 очков набрал Джейлен Барфорд.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» (Нур-Султан) — «Енисей» (Красноярск) — 80:87 ОТ (28:18, 7:16, 21:12, 14:24, 10:17)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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