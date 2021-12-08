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Тимма — об уходе из УНИКСа: «Иногда ты точно знаешь — это не твое»

15:26
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Форвард Янис Тимма прокомментировал уход из казанского УНИКСа. Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества.

«Я принял решение не оставаться в УНИКСе. Иногда ты точно знаешь — это не твое. Замечательное, хорошее, но не твое.

Иногда нужно уметь уходить. Этот год научил меня этому. И лучше вовремя, чем позднее.

Я с большим уважением отношусь к команде, к игрокам, к тренерскому штабу, к управлению и к городу. Но им точно нужен не я, а мне точно нужны не они.

Перед тем как я принял это решение, я поговорил со всеми. Мы попрощались без обид и без сожалений.

В данный момент я и мой новый агент ведем переговоры с тремя командами, с которыми я хочу играть. Которым я нужен. И которые нужны мне. Есть одна команда, в которой я хочу играть. Я точно знаю где мое место. Где я буду максимально полезен и где мне точно не будет легко, но я знаю это Моя команда.

Жизнь одна. Я слишком много потерял за последний год, чтоб не ценить ее», — написал баскетболист в Instagram.

 

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Иван Шитик все материалы автора
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