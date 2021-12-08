Тимма — об уходе из УНИКСа: «Иногда ты точно знаешь — это не твое»
Форвард Янис Тимма прокомментировал уход из казанского УНИКСа. Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества.
«Я принял решение не оставаться в УНИКСе. Иногда ты точно знаешь — это не твое. Замечательное, хорошее, но не твое.
Иногда нужно уметь уходить. Этот год научил меня этому. И лучше вовремя, чем позднее.
Я с большим уважением отношусь к команде, к игрокам, к тренерскому штабу, к управлению и к городу. Но им точно нужен не я, а мне точно нужны не они.
Перед тем как я принял это решение, я поговорил со всеми. Мы попрощались без обид и без сожалений.
В данный момент я и мой новый агент ведем переговоры с тремя командами, с которыми я хочу играть. Которым я нужен. И которые нужны мне. Есть одна команда, в которой я хочу играть. Я точно знаю где мое место. Где я буду максимально полезен и где мне точно не будет легко, но я знаю это Моя команда.
Жизнь одна. Я слишком много потерял за последний год, чтоб не ценить ее», — написал баскетболист в Instagram.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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