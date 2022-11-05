«Енисей» разгромил «Астану» на выезде и одержал вторую победу в сезоне

«Енисей» разгромил «Астану» на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:57.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник хозяев Олег Балашов и центровой гостей Джеймс Томпсон — оба набрали по 15 очков.

«Енисей» одержал вторую победу в сезоне-2022/23 при шести поражениях, команда занимает 10-е место в турнирной таблице. «Астана» идет на 11-й строчке с 1 победой и 7 поражениями.

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«Астана» — «Енисей» (Красноярск) — 57:88 (8:27, 16:20, 10:21, 23:20)

А: Балашов (15), Аксенов (11), Мурзагалиев (8)

Е: Томпсон (15), Герасимов (12), Гудумак (11)

5 ноября. Астана. «СК Велотрек».