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Артем Клименко подписал новый контракт с УНИКСом

13 июля 2021, 19:11
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УНИКС и центровой Артем Клименко подписали новое соглашение. Договор заключен по схеме «1+1», информирует пресс-служба клуба в Instagram.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Клименко провел 21 игру, в среднем набирая 4,2 очка и 2,7 подбора за 10 минут. Показатели 27-летнего центрового в Еврокубке — 3,9 очка и 1,8 подбора.

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Иван Шитик все материалы автора

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