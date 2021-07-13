Разыгрывающий Алексей Швед согласовал условия контракта с ЦСКА. О сделке будет объявлено в ближайшее время, пишет в Twitter инсайдер Эмилиано Карчиа.

В понедельник, 12 июля, Единая Лига ВТБ официально объявила о том, что «Химки» пропустят следующий сезон турнира из-за финансовых проблем. Баскетболистам подмосковного клуба было разрешено искать себе новое место работы.

В 13 матчах Единой лиги ВТБ минувшего сезона 32-летний Швед набирал 23,3 очка, 3,4 подбора, 8,1 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

Швед является четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги в составе ЦСКА, а также бронзовым призером ЧЕ-2011 и Олимпиады-2012 в составе национальной сборной.