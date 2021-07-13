Швед подпишет многолетний контракт с ЦСКА
Защитник Алексей Швед завершает переговоры по контракту с ЦСКА. Стороны заключат многолетнее соглашение, пишет в Twitter инсайдер Донатас Урбонас.
В минувшем сезоне в 13 матчах Единой лиги ВТБ Швед в среднем набирал 23,3 очка, делал 3,4 подбора и 8,1 передачу. Швед завершил регулярный чемпионат на первом месте по среднему количеству набранных очков и сделанных передач.
В понедельник, 12 июля, Единая Лига ВТБ официально объявила о том, что «Химки» пропустят следующий сезон турнира из-за финансовых проблем. Баскетболистам подмосковного клуба было разрешено искать себе новое место работы.
32-летний Швед является четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги в составе ЦСКА, а также бронзовым призером ЧЕ-2011 и Олимпиады-2012 в составе национальной сборной.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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