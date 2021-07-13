Швед подпишет многолетний контракт с ЦСКА

Защитник Алексей Швед завершает переговоры по контракту с ЦСКА. Стороны заключат многолетнее соглашение, пишет в Twitter инсайдер Донатас Урбонас.

В минувшем сезоне в 13 матчах Единой лиги ВТБ Швед в среднем набирал 23,3 очка, делал 3,4 подбора и 8,1 передачу. Швед завершил регулярный чемпионат на первом месте по среднему количеству набранных очков и сделанных передач.

В понедельник, 12 июля, Единая Лига ВТБ официально объявила о том, что «Химки» пропустят следующий сезон турнира из-за финансовых проблем. Баскетболистам подмосковного клуба было разрешено искать себе новое место работы.

32-летний Швед является четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги в составе ЦСКА, а также бронзовым призером ЧЕ-2011 и Олимпиады-2012 в составе национальной сборной.