Паскуаль о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл на пределе своих возможностей»
Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль подвел итоги матча с ЦСКА (71:85) в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю ЦСКА. Они провели отличный плей-офф. Мы играли на пределе наших возможностей. Мы сделали все, что могли сделать на площадке. ЦСКА показал невероятный баскетбол: они были эффективны во всех ситуациях, на всех позициях. Я хочу пожелать им удачи и в «Финале четырех». Я считаю, что сейчас они переживают очень хороший момент для участия в этом турнире.
Если говорить о матче, то мы были в игре почти на протяжении первых тридцати минут, но в конце третьей четверти мы не забросили два броска из-под кольца, а также пропустили подбор в нападении. ЦСКА воспользовался ситуацией, набрал преимущество в 9 очков и убил наши возможности, так как в последней четверти было невероятно сложно вернуться в игру. В последние минуты мы старались показать уважение к сезону, к нашему оппоненту, мы боролись до последних секунд.
Мы заканчиваем здесь отличный сезон. Могу сказать, что я не верю в удачу, но, глядя на наш сезон, могу сказать, что в целом нам не всегда везло», — приводит слова Паскуаля официальный сайт лиги.
ЦСКА выиграл серию со счетом 3-1 и пробился в финал. В финальной серии соперником команды станет УНИКС. Первые матчи пройдут 7 и 9 июня в Казани.
Методология
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Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/zenit-dal-boj-v-chetvertom-matche-no-v-final-idet-tsska/
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