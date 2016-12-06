Александр Гудумак: "Нижний Новгород" - шанс заявить о себе на более высоком уровне"

Форвард "Нижнего Новгорода" Александр Гудумак рассказал, что переходил летом в нижегородский клуб с целью заявить о себе на новом уровне. Также он надеется, что команда еще сможет набраться опыта и проявить себя.

- Даже не могу точно сказать, был ли "Нижний Новгород" единственным вариантом летом, всем занимался мой агент, у меня с ним доверительные отношения, - цитирует "Р-Спорт" Гудумака. - Он сказал, что есть такая возможность, и я посчитал, что это будет отличным вариантом продолжения карьеры, шансом заявить о себе на более высоком уровне.

- А что было известно о команде на тот момент?

- Я и сам следил за тем, что происходило в команде, и от ребят имел информацию. Например, со мной в "Сахалине" играл Ваня Савельев, который рассказал, что в "Нижнем Новгороде" дают шанс играть молодым ребятам, и это было очень важно для меня. А еще в "Нижнем Новгороде" играет мой брат не по крови, но по духу, единомышленник и лучший друг Иван Стребков. Мы с ним знакомы еще со школы ЦСКА. Это тоже сыграло свою роль в переходе.

- Команда собралась довольно многообещающая, но старт сезона не задался. В чем причина?

- Может, как раз потому, что команда молодая. Нам действительно нужно время для того, чтобы сыграться, окрепнуть, освоиться. Ведь не у всех есть опыт игры на таком уровне. Я уверен, что мы наберем свой ход и еще сумеем проявить себя.