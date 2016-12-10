23:41 10 декабря | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Алар Варрак: "Калев" за две минуты в третьей четверти проиграл матч с "Автодором"

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Главный тренер "Калева" Алар Варрак после поражения от "Автодора" в матче Единой лиги ВТБ (63:90) отметил, что решающей стала третья четверть. Саратовская команда за две минуты совершила рывок в 10 очков и довела преимущество до 12 очков.

– Все знают, что "Автодор" очень хорошо бежит, - цитирует пресс-служба клуба Варрака. - Наша задача заключалась в том, чтобы замедлить игру. Однако в третьей четверти, когда счет был 46:44, мы допустили 3 потери и промахнулись в атаке, позволив хозяевам совершить рывок 10:0 и довести свое преимущество до 12 очков. Этот момент стал переломным. Именно в эти две минуты мы проиграли матч. Впоследствии нам так и не удалось прийти в себя. "Автодор" почувствовал уверенность, саратовские болельщики начали активно поддерживать свою команду, и она поймала кураж.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/debyut-bykova-vdohnovil-avtodor/

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