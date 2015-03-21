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21 марта 2015, 20:18

Андрей Зубков: "Все игроки "Локо" выходили на площадку с максимальной энергией"

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Форвард "Локомотива" Андрей Зубков после домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Астаны" (105:79) подчеркнул, что это качественная командная победа.

– Это была очень хорошая игра, – приводит официальный сайт "Локо" слова Зубкова. – Во-первых, из-за хорошей ротации – все выходили с максимальной энергией. Небольшим недочетом в первой половине стало то, что мы пропустили несколько быстрых отрывов. Но вовремя собрались и ликвидировали эту угрозу. Нам нужно было реабилитироваться после поражения от ВЭФа перед нашими болельщиками, и сегодня мы это сделали – это качественная командная победа.

Источник: http://lokobasket.com/news/4762861.html
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