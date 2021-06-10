Игроки бегут из сборной накануне олимпийской квалификации. И это не вызывает никакого резонанса

Ряд ведущих российских баскетболистов не чувствуют мотивации и, похоже, не хотят работать с Пановым и Базаревичем.

Казалось, что этим летом у Алексея Шведа и компании есть отличные шансы вывести Россию на Олимпийские игры в Токио, а там попробовать зацепиться за медали. Сценарий не такой фантастический, учитывая, что многие сборные недосчитаются там своих лидеров из НБА (сезон за океаном не будет прерван), а последний раз в оптимальном составе мы были четвертыми на Евробаскете-2017. Но почти все знаковые российские игроки отказались приезжать в сборную этим летом. Швед и Виталий Фридзон решили завершить карьеру в национальной команде, Сергей Карасев и Дмитрий Хвостов сосредоточились на лечении хронических травм, Дмитрий Кулагин не прошел медосмотр, Андрею Зубкову якобы не хватает мотивации... То есть Сергей Базаревич недосчитался сразу шести основных игроков, которые последние годы приносили результат. Сюда стоит добавить, что ранее выступать за сборную отказался Вячеслав Зайцев — один из самых стабильных россиян в последние два года.

Недовольство друг другом

Если бы такое произошло в футбольной сборной, то сложившуюся ситуацию обсуждали бы все. Начиная от депутатов Госдумы и заканчивая Юрием Лозой. Наверняка комментарий запросили бы и у Дмитрия Пескова. Баскетбол же неинтересен широкой публике в России. Швед решил завершить карьеру в сборной в 32 года. У Карасева выбиты два пальца. Зубков «не готов жертвовать личными интересами ради сборной». Хвостов хочет окончательно вылечить колено. Все эти новости проходят буднично, а наши шансы на победу в олимпийской квалификации в хорватском Сплите резко снижаются.

В чем же истинная причина отказа перечисленных игроков, которые играли за свои клубы в текущем розыгрыше плей-офф Единой лиги ВТБ? Как стало известно «СЭ», многие просто не хотят работать с генеральным менеджером сборной Сергеем Пановым и главным тренером Сергеем Базаревичем.

По многим причинам. По ходу сезона Панов и Базаревич практически не интересуются их состоянием (один звонок от главного тренера или генерального менеджера раз в полгода считается нормой); игрокам часто не идут навстречу в каких-то личных вопросах (например, Зубков попросил позже приехать на сбор, но ему долго в этом отказывали); игрок может узнать о вызове в национальную команду на официальном сайте. При этом так и не получить официального приглашения и самостоятельно уточнять свой статус у сотрудников РФБ.

Понять в этой ситуации можно и Базаревича с Пановым. Когда они играли за сборную (и делали это очень успешно), то за ними никто не бегал, а условия были в разы хуже.

Сейчас все изменилось. Игроки сборной получают в клубах большие деньги, привыкли там к повышенному вниманию и могут выбирать, играть за сборную или нет. При желании с каждым можно было бы договориться, но тренерский штаб и руководство РФБ выбрали другую тактику: «За сборную играют те, кто этого по-настоящему хочет. Если не хочешь — можешь отдыхать».

Интересный подход, даже в какой-то степени здравый, но наша мужская сборная, скорее всего, опять пропустит Олимпиаду. Вторую подряд.

Надеяться остается только на чудо.

Что говорят официальные лица?

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный о Зубкове и Хвостове: «Я в курсе ситуации [c Зубковым], но не хотел бы обсуждать подробности, — отметил «СЭ» функционер. — Это внутренняя кухня сборной и зона ответственности менеджмента национальной команды. Могу только сказать, что лично я уважаю позицию игрока и клуб будет на его стороне. Андрей очень хотел помочь сборной, и дополнительной мотивации ему никогда не требовалось. У Дмитрия Хвостова плановые мероприятия по колену, которые нельзя отложить на более поздний срок. Об этой ситуации было заранее известно».

Генеральный менеджер сборной Сергей Панов: «Поймите, мы не можем заставлять ребят играть за сборную, — сказал «Российской газете» Панов. — В команде только те, кто готов выступать на турнирах под флагом страны с горящими глазами. Многое изменилось (c тех пор, как сам Панов играл за национальную команду. — Прим. «СЭ»). Вообще, ситуация складывается парадоксальная. В сборную охотнее всего прибывают те, кто хочет закрепить свое пока еще не оформившееся положение в профессиональном баскетболе. И гораздо реже те, кто сам для себя считает, что уже многого достиг в нашем виде спорта».