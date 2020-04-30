«Спартак» может сняться с Суперлиги-1

Петербургский «Спартак» испытывает небольшие проблемы и имеются задолженности перед бывшим тренером Захаром Пашутиным и целым рядом баскетболистов, покинувших клуб в конце декабря 2019 года.

— У нас есть договоренность по выплатам задолженностей по зарплате предыдущему тренерскому штабу и нашим бывшим игрокам, — пояснил «Известиям» президент «Спартака» Андрей Фетисов. — Еще в марте мы договорились с одним спонсором, который хотел помочь закрыть все долги, но затем случилась приостановка чемпионата и ввели всеобщий карантин. В итоге все договоренности подвисли. Понятно, что если у нас сохранятся задолженности, то нас не допустят к чемпионату. Надеюсь, через какое-то время число заболевших пойдет на спад и у нас появится возможность как-то выйти из трудного положения.

Сделаем всн возможное, чтобы найти спонсоров и продолжить играть в Суперлиге-1. Но все зависит не от нас. У всех потенциальных партнеров сейчас тоже непростые времена, бюджеты на маркетинг и рекламу сокращаются, совещания по важным вопросам переносятся. Так что нам остается только ждать. И это касается не только нас. «Спартак-Приморье» уже снялся. У многих бюджетных команд сейчас тоже всё висит на волоске.