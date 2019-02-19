Сергей Базаревич: "Надеемся, что ЦСКА отпустит больше игроков к матчу с Финляндией"

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал обстановку в команде в преддверии решающих матчей отборочного турнира чемпионата мира и поделился мнением о визите министра спорта Павла Колобкова в расположение сборной в Новогорске.

– Хотелось бы, чтобы ситуация с составом была получше. Недосчитались нескольких игроков, получился легкий недокомплект. Рассчитывали, что клубы отпустят больше игроков, но ЦСКА и "Химки" отпустили по одному. Ситуация такая, какая есть.

– Есть возможность, что к матчу с Финляндией людей приедет больше?

– С "Химками" это почти нереально, насчет ЦСКА – мы надеемся. И Курбанов, и Антонов, и другие. Решаем задачу теми, кто есть.

– Приезд министра был важен?

– Важно скорее внимание к виду спорта. Для министра он не чужой. И для ребят важно почувствовать этот интерес.

– Он в курсе этого недокомплекта?

– Да, мы с ним беседовали. Сказал: "Все будет хорошо".

– За пару дней есть возможность полноценно подготовить сборную?

– Мы каждый раз сталкиваемся с проблемами. В этот раз Евролига, еще и Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Надо освежить все, и постараться восстановить связи.

– Ощущаете давление предстоящего чемпионата мира и Олимпиады.

– Мы знаем, что на кону. Давление пока не ощущается, но ставки высоки. Рассчитываем на свои силы. Важен не только матч с Финляндией, но и с болгарами – можем отобраться на чемпионат уже после него. (Дмитрий Кузнецов)