Российские баскетболисты сыграют с Австралией в случае выхода на Олимпиаду

Состоялась Жеребьевка олимпийского баскетбольного турнира. По ее итогам стало известно, что мужская сборная России в случае выхода в финальный турнир Олимпийских игр в Токио сыграет в одной группе с командами Австралии и Нигерии.

Для выхода на Игры-2020 Россия должна выиграть отборочный мини-турнир, который пройдет в хорватском Сплите. Там же сыграют Германия, Мексика, Тунис, Хорватия и Бразилия.

В параллельном квалификационном турнире в Белграде сыграют Сербия, Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сенегал, Пуэрто-Рико и Италии. Победитель также выйдет на Олимпиаду и сыграет в группе B вместе с Россией.

В группе А на Олимпиаде сыграют команды Ирана, Франции, США и победитель отборочного турнира в канадской Виктории.

В группе С выступят сборные Аргентины, Японии, Испании и победитель квалификационного турнира в литовском Каунасе.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа. Баскетбольный турнир состоится с 22 июня по 4 июля.