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"Нижний Новгород" подписал американского форварда

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"Нижний Новгород" подписал контракт с тяжелым форвардом Алеком Брауном. Соглашение с 27-летним американцем рассчитано до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В 2014 году игрок был выбран на драфте НБА "Финиксом" под общим 50 номером, после чего несколько лет выступал за команды Лиги развития НБА и клубы из Испании. Перед стартом сезона-2018/19 Браун подписал контракт с командой "Бреоган". В 30 матчах чемпионата Испании его статистика составила 10,9 очка, 5,9 подбора и 1,5 блокшота.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=31653

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