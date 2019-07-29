"Нижний Новгород" подписал американского форварда

"Нижний Новгород" подписал контракт с тяжелым форвардом Алеком Брауном. Соглашение с 27-летним американцем рассчитано до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В 2014 году игрок был выбран на драфте НБА "Финиксом" под общим 50-м номером, после чего несколько лет выступал за команды Лиги развития НБА и клубы из Испании. Перед стартом сезона-2018/19 Браун подписал контракт с командой "Бреоган". В 30 матчах чемпионата Испании его статистика составила 10,9 очка, 5,9 подбора и 1,5 блокшота.