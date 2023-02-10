МБА впервые в истории вышел «Финал четырех» Кубка России

МБА обыграл «Темп-СУМЗ-УГМК» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу — 81:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стали Даниил Касаткин и Евгений Воронов, набравшие по 14 очков. В составе команды из Свердловской области 18 очков набрал Илья Карпенков.

Московская команда МБА выиграла оба матча 1/4 финала Кубка России и впервые в истории вышла «Финал четырех» Кубка России.

Ранее путевки в 1/2 финала турнира получили «Зенит», «Химки» и «Нижний Новгород».