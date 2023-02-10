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УНИКС обыграл «Нижний Новгород», но не пробился в «Финал четырех» Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу — 88:86.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Луи Лабери, набравший 21 очко. В составе нижегородского клуба 16 очков набрал Джермейн Лав.

По итогам в «Финал четырех» Кубка России пробился «Нижний Новгород», так как в первом матче они оказались сильнее УНИКСа со счетом 81:72 и прошли дальше, одержав победу с общим счетом 167:162.

Ранее путевки в 1/2 финала турнира оформили «Зенит» и «Химки».

БК Нижний Новгород
БК УНИКС
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