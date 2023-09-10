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Кириленко считает, что сборная России вернется на международную арену, как только спадет политическая напряженность

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал возможное возвращение сборной России по баскетболу на международную арену.

«У нас с Международной федерацией баскетбола великолепные отношения. Вчера меня переизбрали в центральный комитет центрального бюро ФИБА. Как только политическая напряженность спадет, мы максимально быстро вернемся на международную арену», — приводит ТАСС слова Кириленко.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: ТАСС
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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