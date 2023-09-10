Кириленко считает, что сборная России вернется на международную арену, как только спадет политическая напряженность

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал возможное возвращение сборной России по баскетболу на международную арену.

«У нас с Международной федерацией баскетбола великолепные отношения. Вчера меня переизбрали в центральный комитет центрального бюро ФИБА. Как только политическая напряженность спадет, мы максимально быстро вернемся на международную арену», — приводит ТАСС слова Кириленко.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.