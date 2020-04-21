Кириленко не видит причин для смены Базаревича на посту главного тренера сборной России

Глава РФБ Андрей Кириленко заявил, что пока не обсуждал новый контракт с главным тренером сборной России Сергеем Базаревичем. Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до 2021 года.

— Мы даже еще не рассматривали эту историю, — сказал Кириленко в интервью телеканалу «Россия 24». — В любом случае, Сергей Базаревич на протяжении четырех лет показывает прекрасный результат с командой. И на всех турнирах, на которых он участвовал, несмотря на всякие препоны, он давал результат. Поэтому пока нет никаких предпосылок, чтобы расставаться с Сергеем Валериановичем.