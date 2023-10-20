Гомельский: «Отец семь раз был невыездным. Но простил всех, кто писал на него доносы»

Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, сколько раз был невыездным его отец — легендарный тренер Александр Яковлевич Гомельский.

— Была у вашего папы история на таможне. В 1970-м.

— Да, я ждал его в аэропорту. Отец быстро мне сунул четыре золотых кулона и 100 долларов. Мне бы, идиоту, метнуться к такси и поскорее смотаться. А я остался ждать папу. Дегенерат!

— Сколько вам было?

— 17 лет.

— Всего ничего.

— Это оправдание?

— Папа мог бы вам сказать: «Чеши отсюда».

— Он и сказал: «Уходи!»

— Что сказал после?

— Я вас умоляю! Самое печатное выражение, которое он употребил: «Ты меня побрил». Все остальное не повторишь. После того инцидента папа вновь стал невыездным.

— А всего был семь раз?

— Совершенно верно. Первый случай — когда арестовали деда, Якова Соломоновича. В 1956-м.

— За что? Уже оттепель!

— Чистая уголовщина. Хищение стройматериалов со строительной базы.

— Значит, по делу?

— Считайте, что по делу.

— Еще случай — за золото на таможне. А пять остальных?

— Второй эпизод — Рига, 1961-й. Возвращались из израильского турне. Там таможенных претензий не было. Но кто-то накатал анонимку: мол, Александр Яковлевич как еврей интересовался вопросом получения израильского гражданства. В 1986-м история повторилась — и отец снова стал невыездным.

— Тоже написали про израильское гражданство?

— Пришла анонимка: пока сборная находилась в американском турне, Гомельский на два дня слетал в Тель-Авив и оформил себе израильский паспорт.

— А на самом деле никуда не летал?

— О чем вы говорите? Конечно, нет! Потом случайно узнали, кто эту анонимку настрочил... Четыре случая из семи я вспомнил. Достаточно!

— В книжке вы писали, что выяснили: автором одного из доносов был тогдашний тренер ЦСКА Арменак Алачачян.

— Это отцу стало известно, не мне. Мы можем прикинуть. Да, у Арменака был повод! Помирились они с отцом в 1994-м. В Канаде.

— Александр Яковлевич его простил?

— Так Александр Яковлевич простил и того подлеца, который на него писал в 1986-м. Папа отходчивый!

— В его характере это было — прощать такие вещи?

— Да. Вообще прощать. Он не был злопамятным. Как и не был религиозным. Странное сочетание!

— Человек, написавший анонимку в 1986-м, жив?

— Да.

— Бывший игрок? Или тренер?

— Тренер.

— Видимо, приближенный к отцу?

— Да. При этом очень хотел сам возглавить сборную СССР. Тренеров много, а должность одна!