Суперфинал школьного баскетбола в России! Команды определили сильнейших в Кировской области

Победители — представители Кирово-Чепецка и Екатеринбурга.

Главное событие школьного баскетбола в России состоялось с 11 по 17 июля в Кировской области. В Суперфинале чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» приняла участие 31 команда — 15 мужских (к сожалению, команда юношей Ангарского района Иркутской области не смогла приехать на главный старт сезона) и 16 женских. Турнир, который проводится с 2007 года, прошел при поддержке генерального партнера ПАО «Т Плюс». Всего же в сезоне-2020/21 в чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сыграли более 1900 команд из 65 регионов России.

Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

В Суперфинал попали команды из разных уголков России. В турнире юношей, например, встретились представители Бурятии (Улан-Удэ), Удмуртии (Глазов), Ханты-Мансийского автономного округа (Когалым) и других регионов, а в турнире девушек — спортсменки из Карелии (Кондопога), Амурской области (Тында), Забайкальского края (Каларский район) и других регионов нашей страны.

— Мы как социально ответственный бизнес гордимся тем, что этот проект живет и развивается, — сказал Андрей Вагнер, генеральный директор ПАО «Т Плюс». — Здоровый образ жизни и спорт — это те важные составляющие, которых мы стараемся придерживаться в работе. ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» как нельзя лучше показывает наше отношение к жизни: движение, энергия и постоянное развитие.

В течение недели были сыграны матчи группового этапа и плей-офф, а 17 июля состоялись решающие, финальные матчи.

Итоговое положение команд (юноши):

1-е место. Кировская область (Кирово-Чепецк)

2-е место. Санкт-Петербург (Фрунзенский район)

3-е место. Республика Татарстан (Казань, Приволжский район)

В тройку лучших в турнире юношей попали хозяева паркета, а также команды из Санкт-Петербурга и Татарстана. При этом финалисты — представители Кирово-Чепецка и питерцы — никогда ранее не добирались до финала чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Для обеих команд этот успех стал историческим. А еще одно достижение — первая победа хозяев в Суперфинале. Ранее такое не удавалось сделать никому.

Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Команда из Кирово-Чепецка мощно начала игру, уже в первой десятиминутке оторвавшись от питерцев — 22:4. Удержать такой разрыв не удалось, гости смогли его сократить, но в итоге победа все равно получилась довольно уверенной — 61:51.

Награды чемпионам вручал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

— Мы долго шли к этой истории. Планировали проведение Суперфинала чемпионата в Кирове в прошлом году, но помешала пандемия. И все-таки справились, — рассказал глава региона. — Скажу словами итогового ролика Суперфинала: мы мечтали — и у нас получилось! Спасибо организаторам, спасибо всем, кто принимал участие в соревнованиях, в их подготовке. А самое главное, спасибо тем, кто вышел в финал и показал великолепную игру, — отметил Васильев.

Самым результативным игроком матча стал капитан хозяев Максим Петренко — 27 очков. Он был признан самым ценным баскетболистом и лучшим легким форвардом Суперфинала, а также получил приглашение от генерального менеджера БК «Нижний Новгород» Сергея Панова в тренировочный лагерь клуба.

Помимо Петренко шанс попасть в большой баскетбол предоставят еще четверым игрокам, выступавшим на турнире. Егор Желудов из Красноярска отправится в лагерь «ПАРМЫ», Никита Вяткин (Переславль-Залесский) — в БК «Купол-Родники». Илья Литвяков из Сызрани поедет в спортивный клуб МГАФК, а Артем Фомин из Вологды — в ПБК МБА. Среди вручавших путевки молодым баскетболистам — председатель правления ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» олимпийская чемпионка Светлана Антипова.

Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Итоговое положение команд (девушки):

1-е место. Свердловская область (Екатеринбург, Чкаловский район)

2-е место. Красноярск (Ленинский район)

3-е место. Владимирская область (Владимир, Фрунзенский район)

В числе призеров в женском турнире оказались команды из Екатеринбурга, Красноярска и Владимира. В отличие от соревнований юношей, в финал вышли экс-чемпионы ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Спортсменки из Свердловской области побеждали в Суперфинале в 2018 году, а девушки из Красноярска — в 2019-м.

Сильнее оказались екатеринбурженки — 76:60. Теперь их команда — двукратный триумфатор Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Больше всего очков у чемпионок набрала Мария Пахаренко (20), она была признана MVP Суперфинала.

Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Кроме самых ценных баскетболистов были определены еще по четыре лучших игрока как среди девушек, так и среди юношей.

Среди девчонок лучшим разыгрывающим стала капитан команды из Архангельска Дарья Мерзлая. Звание лучшего легкого форварда получила Мария Курцева из Заднепровского района Смоленска. Лучшим тяжелым форвардом признана Алина Мухаметшина из Ленинского района города Красноярска. Лучший центровой Суперфинала чемпионата сезона-2020/21 — Алина Захарова из Фрунзенского района Владимира.

Наградили девчонок олимпийская чемпионка, председатель правления ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Светлана Антипова и бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Артешина.

Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Капитан команды юношей из Сызрани (Самарская область) Илья Литвяков получил звание лучшего разыгрывающего. Лучшим тяжелым форвардом стал капитан команды из Ленинского района Красноярска Егор Желудов, а приз лучшего центрового получил Иван Оголь, представлявший Мотовилихинский район Перми.

Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Наградили парней серебряный призер чемпионата мира, чемпион Европы Никита Моргунов и бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Шакулин.

Также были награждены друзья Лиги, которые помогают дарить детям возможность заниматься спортом, развиваться и принимать участие в соревнованиях всероссийского уровня, а также вкладывают свои силы и время в развитие проекта и школьного баскетбола. Золотые знаки отличия Лиги были вручены губернатору Кировской области Игорю Васильеву, директору ПАО «Гайский ГОК» Геннадию Ставскому, представителю ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Томской области Сергею Михальцову, человеку, который отвечает за всю статистику чемпионата, — Александру Попову, а также заслуженному мастеру спорта России, чемпиону Европы Алексею Саврасенко.

Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Во время Суперфинала прошли и другие мероприятия. Олимпийская чемпионка Светлана Антипова и бронзовый призер Олимпиады Ольга Артешина провели три мастер-класса для спортсменов Кировской области.

Помимо игроков в баскетбол сыграли и их тренеры — наставники команд девушек против наставников команд юношей. И, конечно, украшение всего турнира — Матч звезд, в котором встретились выпускники ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» и известные спортсмены и общественные деятели. Олимпийский чемпион Иван Едешко стал тренером одной из команд. А сама игра закончилась вничью — 82:82.

Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Завершился праздник спорта, праздник баскетбола торжественной церемонией награждения победителей и призеров Суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона-2020/21. Помимо губернатора поздравили и наградили юных баскетболистов помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер, президент ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов, олимпийский чемпион Иван Едешко и бронзовый призер Олимпийских игр, уроженец Кирово-Чепецка Дмитрий Шакулин.