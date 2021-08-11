«Он постоянно твердил, чтобы я похудела, и запрещал есть десерты». Скандал с унижениями в женском баскетболе

Испанка Ксаргай рассказала, что стала страдать булимией из-за агрессии самого успешного тренера в истории своей сборной.

В испанском баскетболе разразился громкий скандал: трехкратная чемпионка Европы, вице-чемпионка Олимпийских игр-2016 Марта Ксаргай обвинила многолетнего тренера сборной и курского «Динамо» Лукаса Мондело в систематических унижениях, которые повлекли у нее серьезные психические заболевания. Из-за этого Ксаргай пришлось завершить карьеру в 30 лет. По словам титулованной баскетболистки, Мондело постоянно говорил ей, чтобы она похудела, запрещал есть сладкое, а также оскорблял баскетболистку за однополый брак. Федерация баскетбола Испании по во главе с именитым Хорхе Гарбахоса поддержала Ксаргай. Мондело уже ответил на выпад своей бывшей подопечной и связывает это с политикой федерации, которая пыталась любыми способами разорвать контракт со специалистом, заключенный до 2024 года.

Marta Xargay ha denunciado que el exseleccionador Lucas Mondelo la llamaba gorda y que padeci? bulimia por su maltrato: «Lo cuento para ayudar a las ni?as. Todas somos vulnerables». Valiente. pic.twitter.com/PWrWdRmeX3 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 8, 2021

Булимия и сексуальная ориентация

Марта Ксаргай объяснила испанскому изданию El Pais, почему приняла решение завершить карьеру в 30 лет. Интересно, что интервью должно было выйти еще в мае, но Гарбахоса попросил Марту взять паузу до окончания Олимпийских игр в Токио. На следующий день после вылета Испании в четвертьфинале от Франции последовало увольнение самого успешного тренера в истории команды Лукаса Мондело, а спустя сутки вышел материал с обвинениями Ксаргай. Интересно, были ли вообще бы опубликованы слова Марты, если бы испанки дошли до финала? Но это уже риторический вопрос.

— Есть пределы, которые нельзя переходить, но Мондело довел меня до предела, — говорит баскетболистка. — Из-за этого человека у меня было много проблем с едой. Все началось в России, когда я выступала за курское «Динамо» (в сезоне 2018-2019). Нас взвешивали каждую неделю, и он всегда следил за нашим питание. Было несколько ситуаций на командных сборах, когда Лукас подошел ко мне и Соне Петрович и сказал, что мы не будем есть десерт, потому что мы толстые. В то время я весила 67 кг, а мой рост был 1,82 см. Но он постоянно твердил, чтобы я похудела. Это делало меня неуверенной на паркете и за его пределами, а также вызывало физическую и психологическую боль.

Перед каждым взвешиванием испанка испытывала огромный стресс и в итоге была вынуждена обратиться к психологу. У Ксаргай была диагностирована булимия (тяжелое заболевание обмена веществ, при котором больной употребляет большое количество пищи, а потом избавляется от него с помощью искусственно вызываемой рвоты) и орторексия (одержимость здоровым питанием).

? The Spanish Basketball Federation has decided that HC Lucas Mondelo will not continue as the women's national team coach. #Tokyo2020 https://t.co/sf9TrJUWnV pic.twitter.com/OzV4YNPRix — ??? ??? (@CoachRookie) August 8, 2021

Тем не менее, под руководством Мондело Ксаргай в том сезоне играла очень продуктивно. Помогла курскому клубу дойти до финала Евролиги, а также в третий раз в карьере выиграла Евробаскет-2019. В финале с Францией она стала самым результативным игроком встречи. По словам Марты, это было очень тяжелое время, но ей очень помогала американка Брианна Стюарт (одна из лучших баскетболисток мира, двукратная олимпийская чемпионка, MVP женской НБА-2018). Они вместе выступали в Курске, а в этом году узаконили свои отношения.

Ксаргай отмечает, что тренеру не нравился однополый роман между Ксаргай и Стюарт.

— Он никогда не уважал меня ни как игрок, ни как личность, — продолжила испанка. — У него было много комментариев, публичных и частных, оскорбляющих мою личную жизнь и мои отношения. В сборной я этого не чувствовала, так как приезжала туда на месяц, как в летний лагерь. На клубном уровне ты видишь человека каждый день. Он не мог контролировать свою власть.

По словам Марты она делает эти заявления, чтобы помочь многим девушкам, которые переживают то же самое и могут оказать в схожей ситуации.

Защита Монделы

Мондело считает, что у баскетболистки другие мотивы. В своем Twitter он выложил письмо, в котором обвиняет Ксаргай в сговоре с федерацией.

— Хочу выразить свое полное несогласие, удивление и недоумение в связи с моей предполагаемой ответственностью к медицинским диагнозам Марты Ксаргай, а также с обвинениями в ненадлежащем поведении при выполнении моей работы главным тренером в курском «Динамо» и сборной Испании, — говорится в заявлении — Мы работали с Мартой с 2009 по 2020 год, всегда поддерживая сердечные, близкие и профессиональные отношения, что неоднократно подтверждалось обеими сторонами в интервью, текстовых и голосовых сообщениях в мессенджерах.

Faltaba una pata en la ecuaci?n y la pol?mica FEB-@Martaxargay-@Lmondelo.



Y el ex seleccionador ya ha hablado.



Todas sus palabras, anunciando incluso medidas legales a todo lo sucedido estos d?as ?https://t.co/GYegVbWcL2 pic.twitter.com/DShWcOKdbI — Sergio Garcia-Mu?oz ?lvarez (@sergiogma11) August 10, 2021

В качестве иллюстрации Мондело приложил интервью Марта изданию Gigantes, где она подчеркивает хорошие взаимоотношения с наставником.

— Также считаю неприемлемыми заявления Федерации баскетбола Испании и ее президента Хорхе Гарбахосы, — пишет тренер. — Зная о готовящейся публикации, президент федерации не связался со мной, чтобы узнать мое мнение по этому серьезному вопросу. Эти обвинения, которые совершенно не соответствуют действительности, сделаны с целью нанести ущерб моей репутации. Все это происходит в рамках кампании преследования, которой я подвергаюсь, после продления моего контракта до 2024 года, а затем увольнения. Ни курский клуб, ни Федерация баскетбола Испании, ни игрок, ни медицинские службы ни разу не предупреждал меня о каких-либо отклонениях от нормы, которые могли привести к серьезным последствиям, в которых меня обвиняют. Также отмечу, что ответственность за питание игроков лежит не на тренере, а на медицинских службах, которые, я повторяю, никогда не говорили мне, что игрок страдает каким-либо расстройством.

54-летний специалист подчеркнул, что методы его работы всегда были одобрены министерством спорта и президентом НОК Испании. Учитывая серьезность ситуации, Мондело поручил своим юристам изучить все произошедшее для осуществления соответствующих юридических действий.