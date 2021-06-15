В Мали десятки лет тренеры насиловали баскетболисток с ведома высоких чиновников.

Президент Международной федерации баскетбола (ФИБА) Хамане Ньянг из Мали вынужден временно покинуть свой пост на время расследования дела о харассменте. Организация Human Rights Watch при посредничестве газеты New York Times подготовила доклад о систематических нарушениях прав женщин и сексуальных домогательствах в Федерации баскетбола Мали. Ньянг возглавлял эту федерацию с 1997 по 2007 год и как минимум должен был знать о совершаемых преступлениях. А они очень серьезные — от принуждения к сожительству и сексу до угроз физической расправы над родственниками спортсменок.

Он щупал груди с ягодицами и смеялся

10 июня ФИБА получила пакет документов о ситуации с нарушениями прав женщин тренерами и функционерами Федерации баскетбола Мали. Американским журналистам удалось выяснить, что в этой африканской стране девушки, играющие в баскетбол, подвергались если не прямому сексуальному насилию, то как минимум сталкивались с вопиющим неуважением. Один из случаев домогательств описывается в газете The Times. Две малийские баскетболистки месяц назад дали британцам интервью на условиях анонимности. После победы сборной Мали на африканском Кубке федерация баскетбола решила устроить игрокам праздник в ночном клубе. Но радовались в тот вечер только мужчины — их тренер Умар Сиссоко приглашал баскетболисток на танец, во время которого щупал их груди и ягодицы, предлагал продолжить общение в его номере. Рядом стоял официальный представитель Федерации баскетбола Мали Харио Майгу и смеялся.

Ньянг в тот вечер тоже был в этом ночном клубе — тогда Хамане еще возглавлял Федерацию баскетбола Мали и не мог пропустить чествование команды. Одна из девушек утверждает, что Ньянг лично видел, как Сиссоко пристает к ней, но просто улыбался. По ее словам, Умар — близкий друг Ньянга. После публикации в The Times в Мали полетели журналисты New York Times. Они выяснили шокирующие подробности. Оказалось, что случаев, аналогичных харассменту Сиссоко по отношению к баскетболисткам в ночном клубе, десятки и что федерация баскетбола страны, что министерство спорта закрывало на них глаза. Обратиться в правоохранительные органы девушки также не могли, поскольку Мали — мусульманская страна. Более того, представители федерации баскетбола угрожали девушкам, что в случае жалоб они обратятся к их родственникам. В таком случае баскетболисток вполне могло ожидать «убийство чести» — то есть расправа над членом семьи, который навлек на нее бесчестие. Поэтому большинству приходится просто терпеть. Либо заканчивать играть в баскетбол.

Тренер приютил у себя баскетболистку и заставил сделать аборт

Мали — одна из беднейших стран мира, и тот факт, что под руководством Ньянга малийская женская сборная попала в мировую элиту, сильно повысило его котировки в ФИБА. Организация ставит для себя как одну из приоритетных задачу по глобализации баскетбола. Пока что он развит только в нескольких десятках стран, причем преимущественно это богатые западные державы. Большой потенциал у баскетбола есть в Африке, где по генетике игроки должны хорошо подходить атлетичному и скоростному виду спорта. Ведь большинство игроков НБА — это афроамериканцы. Но вот только в Африке нет ни программы развития спорта, ни инфраструктуры. Ньянг подготовил такую программу и на своем примере в Мали показал, что развивать баскетбол реально даже в бедной стране.

В 2019 году малийца избрали президентом ФИБА. Правда, вряд ли бы амбиции Хамане реализовались, узнай в Европе и США о теневой стороне малийского спорта. Как утверждают девушки, жестокие тренеры и коррумпированные чиновники в Федерации баскетбола Мали «смотрят на вас не как на баскетболиста, а как на кусок мяса, с которым можно заняться сексом». Так утверждает 31-летняя Айссат Тина Джабо, игравшей в молодежной и взрослой сборных Мали. Сейчас Айссат живет в Америке и ведет борьбу за реформы в спорте. Она утверждает, что многие девушки даже не жалуются на неподобающее поведение, потому что настолько к нему привыкли, что уже считают нормальным. При этом ей известно как минимум о дюжине тренеров, подвергающих своих игроков насилию, и более чем о ста женщинах, сталкивавшихся с жестоким обращением к себе едва ли не каждый день.

Известны и совсем из ряда вон выходящие истории. По словам другого активиста из Мали Чейки Камары, тренер малийской молодежки приютил у себя дома 16-летнюю девушку. Она жила в провинции и не могла себе позволить снимать комнату в столице. Чтобы играть в баскетбол, она согласилась на сожительство с тренером на условиях предоставления сексуальных услуг. Тренер в ответ, помимо решения жилищного вопроса, обещал помочь ей материально и всеми силами участвовать в развитии ее карьеры. А когда девушка забеременела, тренер заставил ее сделать аборт и отправил домой. «Это целая система насилия, и она требует надлежащего расследования. Сегодня ни одна девушка не ощущает безопасности в нашем баскетболе», — заявила Камара.

Девушку принуждали к сексу и угрожали отправить членов семьи в тюрьму

Общий объем собранных журналистами и активистами данных — больше ста страниц. Проблема прав женщин в Мали глобальная, и спорт — всего лишь одна из сторон жизни. По разным оценкам, от половины до трех четвертей женщин там подвергались изнасилованию или сексуальному рабству, а принудительные браки и калечащие операции на половых органах считают обычным явлением. Но даже такие обстоятельства не должны быть оправданием тому беспределу, который происходит в малийском баскетболе. К примеру, женской сборной Мали до 18 лет до сих пор руководит Амаду Бамба, на которого уже подавали сразу несколько исков об изнасиловании.

В декабре прошлого года Амаду вошел в номер одной из несовершеннолетних девушек в два часа ночи и полез к ней в нижнее белье. Ранее одна из баскетболисток рассказывала, что Бамба требовал заняться с ним сексом, когда ей не было и 16 лет. Это было главным условием попадания на юниорский чемпионат мира. Отказ Амаду не принял и угрожал своими связями. «У меня есть власть, чтобы посадить твоих родителей в тюрьму», — угрожал он девушкам. При этом Федерация баскетбола Мали во всех конфликтах вставала на сторону тренера и заставляла игроков молчать о случаях харассмента в сборной. Официально Бамбу до сих пор не уволили, но вряд ли его пустят на чемпионат мира до 19 лет, который пройдет в Венгрии в августе.

В то же время неясно, поедет ли временно отстраненный из-за этой истории Ньянг на Олимпиаду в Токио и в каком качестве. Лично Хамане в преступлениях никто так и не обвинил. Но карьера чиновника оказалась под угрозой из-за нежелания реагировать на проблему. Журналисты пишут, что Ньянг не мог не знать о том, что происходит в его федерации. Устав ФИБА включает политику «нулевой терпимости» к сексуальным домогательствам. В таком случае шансов сохранить свой пост у Хамане практически нет. Современное общество не готово терпеть даже минимальные нарушения прав женщин, а истории из Мали чересчур радикальные, чтобы их игнорировать.