Швед на пути к матчу всех звезд CBA? Дебютировал в чемпионате Китая с дабл-дабла

Алексей провел первую игру с апреля.

В четверг, 2 ноября, Алексей Швед провел почти 33 минуты в своей дебютной игре за «Шаньси» и сразу оформил дабл-дабл. В проигранном матче с «Шаньдуном» (114:117) Швед набрал 20 очков, сделал 15 передач, 2 подбора, 1 перехват и 4 потери. Неплохо, учитывая, что последний раз 34-летний защитник выходил на паркет в официальной встрече 1 апреля. Тогда он набрал 22 очка и 13 передач, но седьмой матч полуфинальной серии Лиги ВТБ остался за «Локомотивом-Кубань» (100:103). В этот же день на Алексея было совершено нападение в центре Москвы, и он довольно долго восстанавливался от полученных травм.

18 бросков

После двух сезонов в ЦСКА Швед подписал контракт с китайским «Шаньси» 24 октября. Спустя два дня защитник прибыл в Китай, а на следующий день провел первую тренировку с командой. На этой неделе Алексей получил открепительное письмо от Российской федерации баскетбола (РФБ) и сразу же дебютировал за новую команду.

Для первой игры за семь месяцев Алексей показал неплохой процент попаданий: 6/18 с игры (3/11 трехочковые), 5/6 штрафные. «Алексей действовал очень уверенно, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — Набрал 20 очков, сделал 15 передач. Это хороший результат в любой лиге. Уверен, что с каждым матчем его игра будет только улучшаться. Сложно показывать свой максимум после долгого перерыва. К тому же в чемпионате Китая другой стиль баскетбола, более индивидуальный. К нему надо привыкнуть. Сможет ли Алексей претендовать на попадание на Матч звезд CBA? Будем надеяться на это».

Дебют Шведа пришелся на матч с «Шаньдуном», в котором Алексей мог оказаться этим летом. За этот клуб выступают два американца: экс-игрок «Панатинаикоса» Маркус Фостер и Трой Гилленуотер, в сезоне-2011/12 выступающий за российский «Спартак-Приморье».

«Жаль, что команда уступила в дебютном матче Леши, — продолжил Обрад Фимич. — Догоняли всю игру и были близки к тому, чтобы сравнять счет в концовке. Кстати, «Шаньдун» интересовался кандидатурой Шведа, но мы отказались от контракта с ними».

В компании с Саллинджером и Фоллом

В целом старт у коллектива Яна Сюэцзэна, который тренирует «Шаньси» третий сезон, выдался неудачным. В пяти матчах «драконы» выиграли всего один. Сейчас команда располагается на 16-м месте из 20 (в плей-офф выходит 12 команд). Однако график игр в CBA очень плотный и времени все исправить еще предостаточно. В ближайшие четыре дня Швед и компания сыграют с «Тяньцзинь» (4 ноября) и «Флай Драгонс» (6 ноября).

Напомним, что помимо Алексея в команде есть еще три легионера. Это американцы Айзея Тэйлор, Мозэс Райт и Джастин Паттон. В заявку на матч можно заявить трех иностранцев. При этом в заявке на сезон их может быть неограниченное количество, главное, уложиться в потолок зарплат для легионеров, установленный на отметке в 4,25 миллиона долларов.

Напомним, что лучший результат в недолгой истории «Шаньси» — выход в полуфинал в сезоне-2011/12. Также команда дважды играла в четвертьфинале (2014/15 и 2021/22), а в прошлом сезоне вылетела в первом раунде плей-офф.

Алексей взял в китайском клубе 10-й номер. В «Химках» он играл под номером 1, после возвращения в ЦСКА — под 91-м номером. В честь звезды «Чикаго» Денниса Родмана.

Помимо Шведа из Единой лиги в чемпионат Китая этом сезоне переехало еще три игрока. Даллас Мур (из ЦСКА в «Гуанчжоу»), Малик Ньюман (из «Автодора» в «Чжэцзян») и Дэрил Мэйкон (из УНИКСа в «Шэньчжэнь»).

Также в Китае можно последить за целой россыпью бывших игроков НБА — например, Джаред Саллинджер, Эд Дэвис, Маршон Брукс, Ноа Вонле и Тако Фолл. Сенегальский центровой ростом 229 сантиметров пытался закрепиться в лучшей лиге мира в составе «Бостона», но не смог себя ярко проявить из-за постоянных травм. В Китае Фолл начинает свой второй сезон.