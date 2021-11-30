Экс-игрок сборной России Михайлов вошел в тренерский штаб китайского клуба «Чжэцзян»
Бывший центровой сборной России Михаил Михайлов вошел в тренерский штаб китайского клуба «Чжэцзян».
Михайлов в составе сборной России дважды становился серебряным призером чемпионов мира 1994 и 1998 годов, выступал за испанский «Реал», а также за петербургский «Спартак» и пермский «Урал-Грейт».
По окончании карьеры игрока Михайлов тренировал «Спартак-Приморье», «Красные Крылья» и «Автодор», а также возглавлял сборную России до 20 лет. 50-летний специалист не работал тренером с 2015 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Китая «Чжэцзян» выиграл 10 из 13 матчей и делит 4-6 места.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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