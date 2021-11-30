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Экс-игрок сборной России Михайлов вошел в тренерский штаб китайского клуба «Чжэцзян»

23:02

Бывший центровой сборной России Михаил Михайлов вошел в тренерский штаб китайского клуба «Чжэцзян».

Михайлов в составе сборной России дважды становился серебряным призером чемпионов мира 1994 и 1998 годов, выступал за испанский «Реал», а также за петербургский «Спартак» и пермский «Урал-Грейт».

По окончании карьеры игрока Михайлов тренировал «Спартак-Приморье», «Красные Крылья» и «Автодор», а также возглавлял сборную России до 20 лет. 50-летний специалист не работал тренером с 2015 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Китая «Чжэцзян» выиграл 10 из 13 матчей и делит 4-6 места.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CW6VGt5sn12/?utm_source=ig_web_copy_link

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Анна Горшкова все материалы автора
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