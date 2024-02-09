Вдова Брайанта прокомментировала статую, которую установили в честь ее супруга

Ванесса Брайант прокомментировала статую, которую установили в честь ее погибшего мужа и защитника «Лейкерс» Коби Брайанта.

«Для протокола. Коби сам выбрал позу, которую вы сейчас видите. Так что если у кого-то есть какие-то претензии к ней, то и черт с ними. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сюда и проявили свою любовь и поддержку к Коби и нашей семье. Я благодарна всем фанатам, в том числе тем, кто смотрит и поддерживает из дома», — приводит слова Ванессы Sportsnet.

Статуя Коби Брайанта установлена возле арены «Лейкерс». Она является первой из трех, которые планируют установить в память о баскетболисте.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год. 26 января 2020 года он, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в авиакатастрофе.