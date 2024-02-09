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Сегодня, 06:58

«Лейкерс» установили статую Коби Брайанта рядом со стадионом клуба

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Статуя в честь Коби Брайанта.
Фото USA Today Sports

«Лос-Анджелес Лейкерс» провели церемонию открытия статуи в честь бывшего защитника команды Коби Брайанта.

Баскетболист изображен в майке с номером «8», под которым он выступал в НБА с 1996 по 2006 год. Брайант представлен в позе с поднятой вверх рукой — это отсылка к тому, как он праздновал 81 набранное очко в матче сезона-2005/06 против «Торонто» (122:104), что является вторым результатом в истории НБА.

Данная статуя является первой из трех, которые планируют установить в память о баскетболисте, оставшиеся две будут представлены позднее.

Коби Брайант выступал за «Лейкерс» всю карьеру — с 1996 по 2016 год. В составе команды из Лос-Анджелеса игрок 5 раз становился чемпионом НБА.

26 января 2020 года Брайант погиб в авиакатастрофе — частный вертолет, на котором летел баскетболист, разбился, врезавшись в склон горы в Калабасасе (штат Калифорния, США). Вместе с 41-летним Брайантом погибли его 13-летняя дочь Джианна, еще 6 людей, находившихся на борту, и пилот вертолета.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Коби Брайант
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