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Сегодня, 15:19

Артем Забелин продолжит карьеру в чемпионате Израиля

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Артем Забелин.
Фото Евгений Вотинцев/БК ПАРМА

Российский центровой Артем Забелин (36 лет, 215 см) будет выступать за «Хапоэль» из Эйлата. Контракт подписан до конца текущего сезона.

Об этом «СЭ» сообщил официальный представитель игрока Валерий Холин.

«Это хорошая новость не только для Артема, который попробует свои силы в новом сильном чемпионате, но и для всего российского баскетбола, — подчеркнул агент. — Если не брать наших молодых соотечественников в фарм-клубах испанского чемпионата, то отечественные игроки до сегодняшнего дня не были задействованы в сильных европейских чемпионатах. А в Израиле, если мне не изменяет память, из россиян последним выступал Евгений Пашутин (в сезоне-1999/2000 наставник «Пармы» защищал цвета «Маккаби» из Раанана. — Прим. «СЭ»). Могу сказать, что Забелин успешно прошел медобследование и готов уже в ближайшее время помочь своему новому коллективу. Хочется, чтобы у него все сложилось».

Чемпионат Израиля возобновился в конце января. Забелин находится с командой около недели и, вероятно, дебютирует за «Хапоэль» 12 февраля в матче против «Ирони», отметил агент.

Напомним, что после окончания контракта с УНИКСом в июне 2023-го Забелин был прооперирован в Москве. Проблемы со спиной не позволили опытному центровому подписать контракт с одним из клубов высшего дивизиона чемпионата Израиля еще летом. Зато получилось сейчас.

Хотя чемпион Евролиги в составе ЦСКА и действующий чемпион Единой лиги мог бы выступать за «Минск». Артем подписал краткосрочный контракт с белорусским клубом в начале декабря, но провел за клуб всего один матч в Лиге ВТБ (6 очков и 3 подбора за 9,5 минуты в игре с армейцами).

Новая команда Забелина пока идет на последнем месте в чемпионате Израиля (2 победы и 11 поражений). Лучший результат в истории клуба — 2 серебра местного чемпионата (в сезонах-2014/15 и 1997/98). В разное время за команду из Эйлата выступали Джордан Лойд (2017/18), Элайджа Брайант (2018/19) и Деандре Кейн (2016).

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