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В тренерский штаб «Нижнего Новгорода» вошел сербский специалист

15 августа 2019, 17:48
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В тренерском штабе «Нижнего Новгорода» произошли изменения. В него вошел сербский специалист Небойша Видич. Он сменил на должности ассистента Предрага Бадняревича, принявшего решение покинуть команду после двух сезонов, сообщает официальный сайт нижегородцев.

Видич впервые приехал в качестве тренера в Россию в 2013-м и присоединился к молодежной команде «Локомотива-Кубань». В сезоне-2014/15 он стал помощником главного тренера волгоградской команды «Красный Октябрь», выступавшей в Единой лиге ВТБ.

Затем на протяжении трех с половиной лет специалист возглавлял болгарский клуб «Балкан», известный по выступлению в Кубке Европы ФИБА. Вместе с ним Видич дважды становился призером национального чемпионата, а в сезоне-2018/19 привел клуб к победе в болгарской лиге.

Помимо Видича в тренерском штабе Зорана Лукича продолжат работу российские специалисты Алексей Жуков, Сергей Козин, а также тренер по общефизической подготовке Дмитрий Васильев.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=31688

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