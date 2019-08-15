В тренерский штаб «Нижнего Новгорода» вошел сербский специалист

В тренерском штабе «Нижнего Новгорода» произошли изменения. В него вошел сербский специалист Небойша Видич. Он сменил на должности ассистента Предрага Бадняревича, принявшего решение покинуть команду после двух сезонов, сообщает официальный сайт нижегородцев.

Видич впервые приехал в качестве тренера в Россию в 2013-м и присоединился к молодежной команде «Локомотива-Кубань». В сезоне-2014/15 он стал помощником главного тренера волгоградской команды «Красный Октябрь», выступавшей в Единой лиге ВТБ.

Затем на протяжении трех с половиной лет специалист возглавлял болгарский клуб «Балкан», известный по выступлению в Кубке Европы ФИБА. Вместе с ним Видич дважды становился призером национального чемпионата, а в сезоне-2018/19 привел клуб к победе в болгарской лиге.

Помимо Видича в тренерском штабе Зорана Лукича продолжат работу российские специалисты Алексей Жуков, Сергей Козин, а также тренер по общефизической подготовке Дмитрий Васильев.