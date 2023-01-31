В США уволили 22-летнего школьного тренера за попытку выдать себя в матче за 13-летнюю баскетболистку

22-летний школьный тренер по баскетболу была уволена после того, как пытался выдать себя за 13-летнего игрока, сообщает TMZ.

Арлиша Бойкинс, ассистент команды Churchland HS Truckers в Вирджинии, выдала себя за одного из своих игроков, которая отсутствовала на турнире в субботу, 21 января.

Вместо того, чтобы играть без одного игрока, Бойкинс, по-видимому, взяла дело в свои руки и оделась, как юная баскетболистка.

После этого тренер была уволена. Команда по настоянию родителей юных спортсменок отказалась от участия в оставшейся части сезона.