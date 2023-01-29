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Сегодня, 12:08

Президент РФБ Кириленко оценил возможность участия баскетбольных сборных России в Азиатских играх

Мария Гусева
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отреагировал на новость о том, что Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.

«Если [участвуя в Азиатских играх] будет возможность играть международные матчи, то это отлично. Лучше, чем ничего», — цитирует ТАСС Кириленко.

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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