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Сегодня, 10:01

После российской колонии Грайнер не вызвали в сборную США

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Бриттни Грайнер.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая провела 10 месяцев в местах заключения свободы, отсутствует в списке игроков, вызванных на сбор национальной команды. 6-9 февраля в Миннесоте 15 игроков женской сборной США начнут подготовку к Играм-2024.

Однако команда пока не рассчитывает на помощь Грайнер. Бриттни собирается возобновить карьеру только будущим летом в составе команды WNBA «Финикс Меркьюри».

32-летняя Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой, но не выступала в официальных матчах с начала 2022 года. В России Бриттни признана виновной в контрабанде наркотиков, но получила помилование и была обменена на бизнесмена Виктора Бута. Без звездной центровой сборная США в прошлом году легко выиграла чемпионат мира.

Сборная США по баскетболу
Бриттни Грайнер
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