Станислав Поздняков: "Сборная России будет бороться за первое место в командном зачете летнего ЕЮОФ-2019"

Президент ОКР Станислав Поздяков поприветствовал команду России на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который стартует сегодня в Баку.

– Знаю, что многие прошли от и большой и сложный путь, чтобы стать частью команды, – сказал Поздняков. – Это первая ваша большая победа. По-хорошему я вам завидую. Когда я был спортсменом, такие фестивали не проводились. У вас есть возможность богатый соревновательный опыт, на крупном мультиспортивном событии. Желаю вам успехов, и уверен, что команда России будет бороться за первое общекомандное место.

Верю, что в вашем багаже будут не только медали, но и новые знакомства, дружба, которая является неотъемлемой частью олимпийских ценностей.

Также перед участниками фестиваля выступила основатель и главный дизайнер компании Zasport Анастасия Задорина.

– Мы будем болеть за вас на трибунах фестиваля, – сказала Задорина. – Знаю, что выступление здесь уже победа, поэтому желаю вам удачи.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (ЕЮОФ-2019) пройдет с 21 по 27 июля в Баку.

В нем примут участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран Европы. Они будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетболе, велоспорте (шоссе), волейболе, гандболе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, спортивной борьбе, спортивной гимнастике и теннисе. В составе российской делегации 108 спортсменов. (Мария Маркова)